Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
RISCHIO MULTE

Sestri Levante, la patria dei divieti

Restrizioni su panni"stesi, giochi e grigliate nel regolamento comunale

di Francesco Mortola
30 Set 2025 - 21:30
01:29 

Niente panni stesi, giochi, grigliate: il regolamento comunale di Sestri Levante impone una miriade di restrizioni. E si rischia la multa pure se il proprio balcone è in disordine.

video tg
sestri levante

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri