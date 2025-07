Sesto San Giovanni (Milano), 20enne muore in un rogo

Un giovane di circa 20 anni è stato trovato morto in un appartamento divorato dalle fiamme nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio, in via Fogagnolo 130 a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. All'interno dell'appartamento in cui è divampato il rogo, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita del ragazzo, semicarbonizzato. La polizia scientifica, insieme alla Squadra Mobile di Milano, sta lavorando per comprendere se il rogo sia stato utilizzato per cancellare le prove di un omicidio.