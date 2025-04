Sentenza sull'omicidio di Santo"Romano, la madre: "La giustizia ha fallito di nuovo"

È stata accolta con dolore e rabbia la condanna a 18 anni e 8 mesi per l’omicidio di Santo Romano, ucciso a 17 anni con un colpo al petto per una lite scoppiata dopo che qualcuno gli aveva pestato una scarpa. Il colpevole, minorenne all’epoca, ha beneficiato dello sconto di pena previsto dal rito abbreviato. La madre di Santo denuncia: “La giustizia ha fallito di nuovo”, mentre la ragazza del giovane aggiunge: “Ci aspettavamo il massimo dal giudice, così non è stato”.