Scuola per Imam nel Veronese, indagano gli 007 francesi

A San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, sorge una scuola islamica dal profilo molto riservato, con ingressi blindati e nessuna insegna visibile. L’Istituto di Studi Islam Bayan, ospitato in un’ex fabbrica di calzature, è autorizzato a rilasciare diplomi per centri islamici in tutta Europa. Secondo un report dei servizi di intelligence francesi, la scuola è legata ideologicamente ai Fratelli Musulmani, una realtà con crescente influenza nel campo del culto e dell’istruzione islamica in Europa. La struttura non è aperta al pubblico, ma esclusivamente agli studenti dei corsi interni, e nei programmi si insegna la legge coranica come unica fonte normativa.