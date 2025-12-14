Scontri tra tifosi di Genoa e Inter: a fuoco un furgone e una moto

Sono volati petardi, fumogeni e bottiglie. Polizia e carabinieri hanno diviso le due fazioni
Scontri tra i tifosi del Genoa e dell'Inter davanti allo stadio Marassi poco prima della partita di Serie A. I tafferugli sono scoppiati all'arrivo dei pullman dei tifosi dell'Inter. Secondo testimoni, questi sarebbero arrivati con le porte già aperte, lanciando fumogeni e bombe carta. Sempre secondo testimoni, i tifosi del Grifone sarebbero stati lì ad aspettarli, all'ingresso
del settore ospiti.
Sono volati petardi, fumogeni e bottiglie presi da una campana di raccolta rovesciata. Un furgone e una moto hanno preso fuoco, due auto posteggiate sono rimaste danneggiate. Polizia e carabinieri sono intervenuti per dividere le tifoserie. Due agenti sono rimasti feriti. Terminati i tafferugli, l'afflusso dei tifosi allo stadio è ripreso regolare.