Scippi e borseggi, arrestate due bande a Bologna

Sono due le bande arrestate dalla Squadra Mobile negli ultimi giorni a Bologna. Due egiziani senza fissa dimora per aver sequestrato e rapinato una donna. E tre cittadini di origine marocchina che agivano indisturbati vicino al cantiere per la nuova attesa metrotramvia. La squadra mobile ha diffuso le immagini dei criminali in azione che hanno portato all'arresto di tre persone, tutte di origine marocchina. La tecnica sempre la stessa: avvicinare la vittime con scuse e pretesti, in alcuni casi con balletti o scherzi, per poi tentare di strapparle la collanina d'oro dal collo. In quattro casi ci sono riusciti.