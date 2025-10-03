Logo Tgcom24
italia paralizzata

Sciopero generale, le voci dei disagi

Da Nord a Sud, Italia paralizzata: fermi trasporti, scuola e sanità

di Alessandra Rolla
03 Ott 2025 - 20:54
Fermi trasporti, scuola, sanità. Decine di treni in ritardo o cancellati, bus e metropolitane a singhiozzo, traffico in tilt. E' il giorno dello sciopero generale che ha paralizzato l'Italia. Rabbia e disagi a Roma, dove si sono formate code chilometriche alle stazioni dei taxi. A Milano la metropolitana ha funzionato regolarmente, ma sono stati molti i problemi da affrontare per i pendolari. Caos anche a Genova. Non è stata migliore la situazione a Napoli.

