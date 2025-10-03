Sciopero generale, i manifestanti invadono l'autostrada: chiusa la A14 a Bologna

Migliaia di manifestanti hanno invaso il tratto bolognese dell'A14 e la tangenziale giorno dello sciopero generale proclamato da Cgil e sindacati di base a sostegno della popolazione dei Gaza. L'inviata di Tgcom24 Rita Ferrari è sul posto e racconta quanto sta accadendo. Chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale a Bologna San Lazzaro, in entrambe le direzioni per una manifestazione. Chiuso il Raccordo di Casalecchio verso la A14 e chiusa anche la Tangenziale di Bologna tra l'uscita 4 bis e 7 bis SS64 Ferrara verso la A14 e tra l'uscita 8 Fiera e 7 Bologna centro verso la A1 Milano-Napoli.