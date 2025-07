Sciacca,"Il pesce scarseggia e i pescatori rottamano le barche

Quando la pesca a Sciacca non va, tutto il resto non va. Sintetizzano i pescatori di questa città sul mare della provincia di Agrigento, per far capire tutta la gravita' della crisi del settore.la pesca qui è insieme ricchezza e cultura di un intero territorio.ma ora rischia di scomparire questa tradizione perché i pescatori non escludono di rottamare le loro barche: pescare non conviene più'.