Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Cercasi carpentieri e verniciatori

Scatta l'allarme, gli operai specializzati sono introvabili

Una ricerca complessa per gli imprenditori, soprattutto se operanti nel campo dell'edilizia

di Giulia Ronchi
30 Ago 2025 - 21:58
01:23 

Gli operai specializzati sono sempre più difficile da reperire. E soprattutto per gli imprenditori nel settore dell'edilizia la manodopera è sempre più un problema.

lavoro
operai

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri