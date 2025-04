Omicidio Sara Campanella, non accettate le scuse dei genitori dell'assassino

I genitori di Stefano Argentino hanno voluto parlare direttamente alla famiglia di Sara Campanella. "Quelli trascorsi - hanno scritto in una lettera Antonio e Daniela - sono giorni in cui il vostro immenso dolore meritava solo silenzioso rispetto". Il 31 marzo, il figlio Stefano 27 anni, aveva ucciso in strada a Messina la studentessa 22enne della quale era ossessionato. "Non riusciamo ancora a darci una spiegazione e probabilmente non riusciremo mai a darcela" aggiungono.