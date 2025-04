Sara Campanella, esclusiva Tgcom24, parla la mamma di Stefano: "Anche per noi è una tragedia, lui sempre stato un buono"

In esclusiva a Tgcom24 parla la mamma di Stefano Argentino, il 27enne che lunedì, a pochi passi dall’università di Messina, ha accoltellato e ucciso Sara Campanella, 22 anni. "Stefano non ha mai dato segni di cattiveria - racconta la donna - da sempre è stato un bambino tranquillo vivace, un ragazzo sereno, buono, chi lo conosce lo sa. Non mi spiego cosa si accaduto, sono addolorata. Sono due famiglie che stanno soffrendo. Anche io sto vivendo una tragedia, so che ha sbagliato". E sul rapporto tra i due giovani aggiunge: "Mio figlio mi aveva parlato di Sara, mi aveva detto che questa ragazza le stava molto simpatica, e che era una ragazza solare, non mi aveva detto altro. Non so come sia potuto accadere".