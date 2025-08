Sull'isola di Ventotene, di fronte alle coste laziali, funziona così: non ci sono ospedali, c'è solo un dottore per le emergenze e chi sta male spesso preferisce chiedere consiglio all'ex sindaco, medico in pensione. "Questo è un problema, in estate le presenze si triplicano. Migliaia di turisti scelgono Ventotene, ma l'assistenza sanitaria rimane ferma al palo", denuncia.