Sanità a Ischia, la denuncia del sindaco di Lacco Ameno: "Non vogliamo essere discriminati"

L'ospedale funziona grazie alla dedizione di medici e infermieri. Ma spesso d'estate sono costretti a fare turni massacrantidi Andrea Noci
"Non vogliamo essere discriminati rispetto alla terra ferma. Viviamo da isolani ma non possiamo vivere da isolati soprattutto per il settore sanità". A dirlo è il sindaco di Lacco Ameno, sull'Isola d'Ischia. Sessantamila residenti fissi, picchi di 300 mila di persone contando i turisti nei mesi caldi. Ma nell’unico ospedale dell’isola ci sono poco meno di 60 posti letto.
