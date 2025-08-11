Logo Tgcom24
Sanità a Ischia, la denuncia del sindaco di Lacco Ameno: "Non vogliamo essere discriminati"

L'ospedale funziona grazie alla dedizione di medici e infermieri. Ma spesso d'estate sono costretti a fare turni massacranti

di Andrea Noci
11 Ago 2025 - 21:37
"Non vogliamo essere discriminati rispetto alla terra ferma. Viviamo da isolani ma non possiamo vivere da isolati soprattutto per il settore sanità". A dirlo è il sindaco di Lacco Ameno, sull'Isola d'Ischia. Sessantamila residenti fissi, picchi di 300 mila di persone contando i turisti nei mesi caldi. Ma nell’unico ospedale dell’isola ci sono poco meno di 60 posti letto.
 

