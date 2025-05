San Siro, sciopero degli ambulanti: "Non cacciateci via"

Striscioni e banconi vuoti fuori dallo stadio di San Siro nell’ultima giornata di campionato: i 60 ambulanti del consorzio hanno scioperato per il mancato rinnovo del contratto con la società Milan-Inter, che gestisce l’impianto. L’accordo scade a luglio e 20 stand rischiano l’esclusione alla ripresa della stagione, con la perdita di 300 posti di lavoro. “Vogliono vendere a caro prezzo in esclusiva”, accusa Luigi Laenza di Apeca. “Questo è spazio pubblico e paghiamo 800mila euro l’anno”. In piazza si raccolgono firme e solidarietà dai tifosi: “Venire allo stadio è anche comprare un panino”.