San Lorenzo, è la notte delle stelle cadenti

Oggi è la notte di San Lorenzo, quando la Terra attraversa lo sciame delle Perseidi: non sono stelle, ma meteore, polvere e frammenti di una cometa, che noi avvistiamo luminose. E' la notte dei romantici e dei sognatori, ma anche di chi spera in un briciolo di fortuna per realizzare il desiderio più grande. Il rito è lo stesso da sempre: bisogna scegliere un angolo buio - possibilmente lontano dalla città e dalle abitazioni - in cui sedersi con il naso all'insù e fissare il cielo d'agosto, alla ricerca della stella cadente che realizzerà i nostri sogni.