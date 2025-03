Salva Milano, il comitato "Famiglie sospese" al Tg4: "Le istituzioni fingono di non vederci, chiediamo da parte di tutti responsabilità"

Attualmente sono 150 i cantieri fermi in città e 1600 famiglie sono in attesa di capire cosa accadrà dopo le ultime tappe dell’inchiesta sull’urbanistica. Così, i primi giorni di febbraio, alcuni acquirenti hanno dato vita al comitato “Famiglie sospese, vite in attesa”. Il fondatore, Filippo Borsellino, è intervenuto in diretta al Tg4 e ha annunciato che sabato il comitato scenderà in piazza sotto Palazzo Marino per chiedere ascolto alle istituzioni.