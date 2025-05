Salerno, truffe sui fondi europei per il settore agricolo: 41 indagati

Per far intascare fondi europei a imprese agricole che non ne avevano i requisiti, avevano messo in piedi un’organizzazione criminale ben organizzata. In cambio ricevevano cene e denaro, fino al 10% del finanziamento comunitario ottenuto dall'azienda tanto, per esempio, spettava al capo dell'associazione: un funzionario regionale, responsabile proprio della gestione e della concessione di questi fondi per ottenere migliaia di euro, gli imprenditori, adesso indagati, si rivolgevano a un commercialista compiacente che prendeva in carico le loro pratiche per poi aggiustarle con i suoi complici.