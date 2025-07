Salerno, pronte 500 bodycam per la sicurezza dei sanitari

Quando agli operatori del 118 di Salerno arriva la chiamata per un codice giallo, addosso hanno già la bodycam. È una piccola telecamera appuntata sulla divisa che serve a documentare eventuali violenze da parte dei pazienti. La Asl di Salerno per correre ai ripari, ne ha acquistate 500, sono state assegnate alle strutture dove sono state registrate più aggressioni. Quando iniziano il turno, infermieri o medici, ne prendono una. Sono dispositivi di protezione individuale che registrano solo quando è l’operatore ad attivarla. Servono soprattutto a fare da deterrente, ma se non basta e si è costretti ad accenderle, per privacy, chi le indossa deve dichiararlo. Aggressioni sempre più all’ordine del giorno. L'ultima all’ospedale di Castellammare di Stabia, nel napoletano, un 49enne ha sfasciato un vetro al pronto soccorso. È stato arrestato dai carabinieri.