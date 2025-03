Salento, un preside: i vostri figli coi coltelli a scuola

In classe armati: è l'allarme che ha lanciato il preside dell'istituto comprensivo di Miggiano-Montesano, in provincia di Lecce. Dopo essere stato avvertito da un'informativa dei carabinieri di Specchia dove è arrivata la segnalazione di quel che avveniva tra ragazzini di terza media, il dirigente ha scritto una lettera accorata ai genitori. "L'uso di coltelli a serramanico o lo scontro tra baby gang- ha scritto - non possono essere in alcun modo derubricate a semplici scaramucce tra ragazzi".