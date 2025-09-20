Logo Tgcom24
Roma, zone rosse estese alle periferie

Divieto di accesso a pregiudicati, daspo urbano per i violenti. Ma anche più controlli delle forze dell'ordine

di Emanuela Vernetti
20 Set 2025 - 20:45
01:32 

Le zone rosse, quelle cioè a tutela rinforzata si estenderanno anche alle periferie di Roma. Il provvedimento sarà discusso nei prossimi giorni in Prefettura. Le misure di prevenzione straordinaria erano state già disposte a gennaio soprattutto per tutelare l'area della stazione Termini, una delle zone più centrali e turistiche della Capitale, ma meta preferita anche di bande criminali.
 

