Roma, un tesoro antico scoperto sotto Piazza Venezia

Epoche storiche che si intrecciano e svelano un passato tutto da ammirare. Gli scavi del cantiere della metro C di Piazza Venezia, a Roma, hanno portato alla luce strutture di età romana e medioevale, ben visibili dall'alto. Secoli di storia in un unico luogo e non è una novità per la città eterna. Del periodo tardo repubblicano e primo imperiale, dal sesto secolo avanti Cristo al quinto secolo dopo Cristo, sono emersi i reperti di un complesso a più piani, la cui tipologia andrebbe ricondotta alle "insulae", ovvero le residenze per le classi popolari. Scoperto anche il tracciato di epoca medioevale della via Flaminia, fatto di strati di terra battuta. Una sovrapposizione successiva rispetto a quella romana, composta da blocchi di pietra.