Roma, si torna a scuola

Lunedì di ripartenza anche per tutte le regioni del Centro-Sud: dalla Toscana alla Sicilia. Domani le ultime saranno Calabria e Puglia

di Emanuela Vernetti
15 Set 2025 - 13:33
01:32 

A Roma torna in classe quasi mezzo milione di studenti. Ma è un lunedì di ripartenza anche per tutte le regioni del Centro-Sud: dalla Toscana alla Sicilia. Domani le ultime saranno Calabria e Puglia.

