Roma sborserà 22 milioni di euro per un palazzo occupato

Ben 22 milioni e 200mila euro per comprare un palazzo occupato nel quartiere Cinecittà. È quanto spenderà il Comune di Roma per acquistare i 98 appartamenti che ne fanno parte e che sono abitati da chi non ne ha più diritto. Lì, 20 anni fa, erano venute ad abitare decine di famiglie, ma quando la società che aveva preso in affitto l'immobile decise di rescindere il contratto restituendolo al proprietario, i residenti che dovevano andarsene non vollero abbandonare le case. Di fatto occupandole.