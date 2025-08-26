Roma, protesta dei Parioli contro il Grande raccordo anulare delle bici

Sono 500 le Pec inviate al Comune di Roma per contestare l'avvio dei lavori del Grab, il Grande raccordo anulare delle bici che proprio non piace ai residenti dei Parioli e che rischia di mandare in tilt il traffico del quartiere a nord della Capitale (oltre che la casella di posta certificata del Campidoglio). Sono 50 chilometri di ciclovia, divisa in se percorsi, per un costo complessivo di 15 milioni di euro. Se sulle modifiche alla viabilità l'amministrazione promette un incontro con i cittadini, c'è un altro problema che rimane inevaso: quello per i posti auto. Solo su via Guido Reni è previsto un taglio di 230 stalli su 400 disponibili.