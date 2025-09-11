Roma, protesta contro le piste ciclabili e i lavori

Da sempre la riapertura delle scuole coincide, nelle grandi città, con il ritorno del traffico. A Roma, quest'anno, i disagi sono lievitati a dismisura a causa dei tantissimi cantieri per la costruzione delle piste ciclabili. Dai Parioli fino all'Eur, sono decine le interruzioni che ingolfano le strade e tolgono parcheggi ai residenti. Molti cittadini stanno avviando una forma di protesta digitale, inondando la pec del Comune con centinaia di mail. In pochi giorni sono 500 i messaggi arrivati al Campidoglio, via posta certificata, contro il caos creato da questi lavori. L'obiettivo del Comune è cambiare il volto della Capitale in dieci anni, passando dagli attuali 353 km di ciclabili a oltre mille nel 2035.