Roma, protesta contro le piste ciclabili e i lavori

Molti cittadini stanno avviando una forma di protesta digitale, inondando la pec del Comune con centinaia di maildi Beatrice Bortolin
Da sempre la riapertura delle scuole coincide, nelle grandi città, con il ritorno del traffico. A Roma, quest'anno, i disagi sono lievitati a dismisura a causa dei tantissimi cantieri per la costruzione delle piste ciclabili. Dai Parioli fino all'Eur, sono decine le interruzioni che ingolfano le strade e tolgono parcheggi ai residenti. Molti cittadini stanno avviando una forma di protesta digitale, inondando la pec del Comune con centinaia di mail. In pochi giorni sono 500 i messaggi arrivati al Campidoglio, via posta certificata, contro il caos creato da questi lavori. L'obiettivo del Comune è cambiare il volto della Capitale in dieci anni, passando dagli attuali 353 km di ciclabili a oltre mille nel 2035.
