Roma, lodata da tutti la macchina organizzativa di questi giorni

La macchina organizzativa impegnata a Roma in questi giorni continua a operare. Ma è stata lodata da tutti. Il ministro dell'Interno Piantedosi l'ha definita una pagina storica per la sicurezza. Anche oggi, Giubileo degli adolescenti, i pellegrini erano tantissimi: 200mila. Gestiti da polizia, carabinieri guardia di finanza e decine di volontari della protezione civile. Un lavoro che continuerà per tutto l'anno giubilare.