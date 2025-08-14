Roma,"la rivolta di Casalotti: "No al centro migranti"

Quasi mille firme in pochi giorni per dire "no" al centro di accoglienza straordinaria che dovrebbe aprire vicino a una scuola. Siamo a Roma, nel tredicesimo municipio di Casalotti - Boccea, dove monta la protesta dei residenti. "Nessun razzismo", sottolinea chi vive nel quartiere. A preoccupare, oltre al luogo scelto, è la futura gestione del centro e i possibili problemi di sicurezza.