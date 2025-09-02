Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
problema sicurezza

Roma, la paura dei residenti al Quarticciolo

Dopo il ritrovamento di dieci bottiglie Molotov in un secchio di plastica

di Lorenzo Pace
02 Set 2025 - 21:26
01:33 

Un giardinetto posto fra i palazzi del Quarticciolo e un bidone della spazzatura utilizzato come nascondiglio per le armi. Nel quartiere a est di Roma, i carabinieri - durante un servizio di controllo del territorio - hanno trovato dieci bottiglie Molotov. Tutto era in un secchio di plastica in via Cerignola.

L’intervento di bonifica è stato immediato. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri e gli agenti del nucleo investigativo. Adesso partiranno le indagini per scoprire a chi appartenessero le Molotov. Sempre in zona, le forze dell'ordine hanno trovato un coltello di grandi dimensioni nella spazzatura. L'ennesimo caso in un quartiere in cui, proprio pochi giorni fa, è stata aggredita una troupe Mediaset. Chi è residente nel quartiere, vive con la paura.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri