Roma, la paura dei residenti al Quarticciolo

L’intervento di bonifica è stato immediato. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri e gli agenti del nucleo investigativo. Adesso partiranno le indagini per scoprire a chi appartenessero le Molotov. Sempre in zona, le forze dell'ordine hanno trovato un coltello di grandi dimensioni nella spazzatura. L'ennesimo caso in un quartiere in cui, proprio pochi giorni fa, è stata aggredita una troupe Mediaset. Chi è residente nel quartiere, vive con la paura.