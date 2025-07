Roma, i racconti dei testimoni dell'esplosione: "Era la fine del mondo"

"Ho pensato a una bomba, sembrava la fine del mondo". Impressionanti i racconti dei testimoni. "La finestra ci è volata addosso, siamo vivi per miracolo". Ai nostri microfoni la testimonianza del carabiniere che ha salvato uno dei feriti gravi: "Era intrappolato nell'auto in fiamme, sotto choc non riusciva a parlare; l'ho caricato in macchina e l'ho portato in ospedale".