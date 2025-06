Roma, degrado nel quartiere Villaggio Falcone

Sono le 21 quando Don Antonio Coluccia, il sacerdote sotto scorta noto per le sue azioni contro la criminalità, entra nel quartiere Villaggio Falcone, alla periferia est di Roma. Con megafono in mano, denuncia le piazze di spaccio: "Scappano sotto gli archi e i garage, mi urlano 'infame', lo fanno perché tocco i loro affari". Con lui anche Nicola Franco, presidente del VI Municipio: "Questi dovrebbero essere garage per la comunità, invece nascondono la droga". Alcuni residenti, incuriositi, si affacciano alle finestre. Altri scendono in strada per unirsi alla protesta: "Abbiamo paura, ma vogliamo combattere anche noi questo sistema".