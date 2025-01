Roma, bivacchi sui monumenti in centro: scattano le multe

Quattro persone sono state sottoposte a daspo urbano con l’ordine di allontanamento dalla zona del centro. In una Capitale dove aumentano i presidi di sicurezza - anche alla luce dell'inizio del Giubileo - per i turisti che utilizzano il patrimonio artistico e culturale come se fosse una tavola imbandita scattano le sanzioni: a vietare il bivacco sui monumenti è infatti il regolamento di polizia urbana della città. Maggiori controlli anche nella zona della stazione Termini e del rione Esquilino: è stato lo stesso prefetto Lamberto Giannini, al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza, ad annunciare che quei punti diventeranno zone a vigilanza rafforzata, sulla scia delle misure già adottate Bologna, Firenze, Milano e Napoli