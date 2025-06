Roma, attentati a carabinieri e polizia: preso un egiziano

È accusato di strage politica per aver attentato alla sicurezza dello Stato e rischia l’ergastolo l’uomo di 34 anni di origine egiziana - ora in carcere - presunto responsabile di due attentati incendiari al commissariato di polizia di Albano Laziale e alla caserma dei carabinieri di Castel Gandolfo, lo scorso febbraio. A identificarlo i carabinieri del nucleo Investigativo di Frascati e del ROS, insieme agli agenti della DIGOS di Roma. Avrebbe agito per rancori personali nei confronti delle forze dell'ordine. Individuato attraverso le telecamere di sorveglianza, è stato ripreso mentre si avvicina al commissariato di polizia, la notte del 24 febbraio.