Roma,"al Giubileo dei Giovani scatta"maxi piano per la sicurezza

Roma si prepara al Giubileo dei Giovani. Una settimana di eventi, preghiere, concerti che si aprirà ufficialmente nella serata di martedì 29 con la Messa in piazza San Pietro. Secondo le previsioni degli organizzatori, da tutto il mondo arriveranno tra le 500 e le 700mila persone, anche da Paesi in guerra. La macchina dell'accoglienza si è messa in moto già mesi fa. A fornire un letto, docce e pasti durante la permanenza nella Capitale saranno circa 300 parrocchie, quasi 300 istituti superiori, ma anche 500 famiglie romane che hanno aperto le loro case su sollecitazione delle rispettive comunità parrocchiali. L'evento più grande si terrà a Tor Vergata, dove è stata allestita una area, dove in queste ore è già scattato il maxi piano per la sicurezza, l'area verrà suddivisa in tre quadranti e verrà messo in campo un sistema antidrone. All'interno dell'area riservata potranno accedere esclusivamente i fedeli in possesso di accredito e solo dopo aver superato i controlli di sicurezza. Passando sotto i metal detector "a passaggio multiplo".