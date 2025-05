Roma, 25enne abusata al Concertone:"tre ventenni di origini tunisine arrestati e rimessi subito in libertà

L'attesa per il Concertone che si trasforma in un incubo. L'assalto del branco su una ragazza di venticinque anni arrivata a Roma per divertirsi, ma che si ritrova a denunciare una serie di palpeggiamenti che la lasciano sotto shock. Violenza sessuale di gruppo l'accusa nei confronti di tre ventenni di origini tunisine arrestati dalla polizia e rimessi in libertà al termine dell'udienza in tribunale, che nei loro confronti ha disposto l'obbligo di firma.