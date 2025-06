Rogo in appartamento a Milano, 48enne si lancia dal quinto piano e muore

Tragedia nella notte a Milano: una donna di 48 anni, originaria del Brasile, è morta dopo essersi lanciata dal quinto piano per sfuggire a un incendio divampato in un appartamento di viale Abruzzi 64. Il rogo è partito dal quarto piano e ha reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, ma non ce l’ha fatta. Due persone sono rimaste intossicate lievemente. Dodici appartamenti sono stati dichiarati temporaneamente inagibili. Indagini in corso per chiarire le cause.