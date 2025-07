Rocca Calascio, set di "Ladyhawke", cerca abitanti

Rocca Calascio cerca abitanti. Il piccolo borgo (nemmeno 100 abitanti) in provincia dell'Aquila lancia un appello per combattere lo spopolamento. Grazie ai 20 milioni di euro ottenuti dal Pnrr, nasceranno una scuola di pastorizia, un ostello, un albergo diffuso, una scuola di tessitura e tanto altro. Qui la magnificenza del Gran Sasso incornicia il borgo, con le sue viuzze che portano al leggendario castello. Un amore a prima vista per il regista Richard Donner, che proprio qui volle girare il sou Ladyhawke, film del 1985 con Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer.