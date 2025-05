Chi è Leone XIV

Le immagini ricordano il suo incontro proprio in Perù con Papa Francesco, che poi lo chiamerà a far parte di congregazioni vaticane e in seguito lo vorrà a Roma dal gennaio 2023 come prefetto del Dicastero per i Vescovi: in pratica, è lui che fa una selezione. Per questo, pur poco noto ai più, ha visibilità globale nel mondo ecclesiastico. Da febbraio 2025 è titolare della Diocesi suburbicaria di Albano. Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, è di nuovo Papa Francesco ad averlo creato cardinale: “Mi considero ancora missionario” ha detto Prevost, “la mia vocazione, come quella di ogni cristiano, è annunciare il Vangelo”.