Ritrovati 30 chili di gioielli d'oro rubati: si cercano i proprietari

I carabinieri hanno pubblicato le foto di tutti i monili sequestrati sul sito ufficiale dell'Arma"nella sezione "Oggetti Rinvenuti"

di Chiara Ottaviani
25 Set 2025 - 13:58
01:25 

Un bottino da capogiro: oltre 30 chili di oro, per un valore stimato di 1 milione e 650mila euro sotto forma di gioielli rubati, tra anelli, orecchini, collane, pronti a sparire per sempre fusi in lingotti. Ma grazie a una maxi operazione condotta dai Carabinieri di Padova, è stato sventato un vasto giro di ricettazione e riciclaggio che toccava tutto il Veneto, Rimini e Trento.

L’operazione è scattata lo scorso 13 marzo, con il coinvolgimento di oltre 350 militari e 72 persone finite sotto inchiesta per ricettazione, tra cui anche due gioiellieri indagati per riciclaggio. Il meccanismo era semplice quanto redditizio: rubare, fondere, rivendere. Ma ora per le vittime c'è una buona notizia: i carabinieri hanno pubblicato le foto di tutti i monili sequestrati sul sito ufficiale dell’Arma, nella sezione “Oggetti Rinvenuti”.

