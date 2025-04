Rissa mortale a Partinico, ecco il video che cambia tutto

Il 30 marzo scorso a Partinico nel palermitano ci fu una lite in strada, violenta, che coinvolse Gioacchino Vaccaro, fruttivendolo di 45 anni, morto poco dopo per un infarto in ospedale. "E' stato picchiato per difendere il figlio" denunciò la moglie, accusando due fratelli che si costituirono. Ma questo video ora racconterebbe una altra storia, ribaltando almeno in parte la versione fornita dalla signora. Stando alle immagini sono i Vaccaro infatti i primi a scendere dall'auto. Figlio, padre e madre ad andare dritti verso quella di Antonino Failla, 30 anni.