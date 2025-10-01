Rimini, bengalese salvata dai carabinieri al rientro da un matrimonio forzato in patria

Alla ragazza, innamorata di un 23enne di Forlì, vengono tolti i documenti, somministrati farmaci per farla cedere e spingerla a una gravidanza. Lei però resiste, prende di nascosto la pillola anticoncezionale e riesce a contattare un centro anti-violenza in Italia. Quando i genitori accettano di riportarla a Rimini per alcune visite mediche scatta l'operazione: fermati all'aeroporto di Bologna, i due sono stati arrestati e sono ora ai domiciliari. Lei è in una località protetta.

