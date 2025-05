Ridracoli (Forlì-Cesena): il paese che distribuisce acqua a tutta la Romagna, ma rimane... senz'acqua

Una situazione di disagio surreale. Il paese infatti è per tutti la grande riserva d'acqua, dove sorge l'imponente diga da cui partono approvvigionamenti per le province di Forlì e Cesena, Ravenna e anche Bologna. Tutti i centri ad eccezione di Ridracoli, che il 1 maggio è rimasto senza acqua. Un calvario per famiglie e attività commerciali e ricettive, una lotta per ricevere l'acqua che va avanti, sostengono, da tempo. La rete idrica, che risale ai primi anni '60, sembra non reggere più.