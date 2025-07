Reggio Emilia, nasce una "stanza del crack"

A Reggio Emilia fa infatti discutere l’apertura in zona stazione di un nuovo centro socio sanitario dove le persone tossicodipendenti possono essere aiutate sotto supervisione a gestire la fase dell'astinenza ed essere indirizzate verso percorsi di cura. Un modo per scongiurare, nelle intenzioni di comune e AUSL, esiti drammatici, evitare comportamenti nocivi per la collettività ed entrare in contatto con i tossicodipendenti in vista di una possibile disintossicazione. Previsto anche un servizio di distribuzione in strada di pipette sterili.