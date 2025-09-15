Logo Tgcom24
Reggio Emilia, 42enne fermato con il taser muore in ospedale

Dopo essere stato colpito Claudio Citro, 41 anni, pluripregiudicato, si è accasciato. Trasportato all'ospedale Santa Maria Nuova del capoluogo, l'uomo è morto qualche ora dopo

di Roberto Lamura
15 Set 2025 - 19:47
01:23 

Un'altra vittima collegata all'utilizzo del taser. È successo a Reggio Emilia, dove questa mattina all'alba a seguito di un intervento della polizia è stato bloccato con il taser un uomo di 42 anni che dava in escandescenze. Dopo essere stato colpito Claudio Citro, 41 anni, pluripregiudicato, si è accasciato. Trasportato all'ospedale Santa Maria Nuova del capoluogo, l'uomo è morto qualche ora dopo. In corso le indagini della procura della Repubblica di Reggio Emilia che ha disposto accertamenti per capire se Citro avesse assunto alcol o droghe. Un caso che richiama quelli recenti di Genova e Olbia.

