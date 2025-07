Prove di esodo estivo, venerdì da bollino rosso sulle strade

Prime prove di esodo estivo in vista delle grandi partenze di agosto. Sarà un weekend di apprensione per il sistema stradale italiano con centinaia di migliaia di persone che si metteranno in auto per raggiungere le località di mare e di montagna. Solo un assaggio di cio' che succederà nei prossimi giorni: autostrade per l'italia stima che tra la fine di luglio e l'inizio di agosto saranno oltre 38 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze in macchina.