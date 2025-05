Processo gasdotto Tap, tutti assolti

Tutti assolti. Nessuna condotta penalmente rilevante è stata attribuita dal giudice ai 19 imputati nel processo Tap, quello per la costruzione del gasdotto che termina in Salento, a Meleindunio, Lecce. Insomma, Tap non ha inquinato. Le motivazioni saranno note entro novanta giorni, di certo è che sono state respinte anche le richieste di condanna a tre anni di reclusione che la procura aveva avanzato per reati ambientali nei confronti di otto imputati.