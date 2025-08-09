Logo Tgcom24
Cronaca
A MODENA

Posiziona il Suv davanti al bar per evitare rapine: multato

Nonostante il "via libera" dai condòmini, qualcuno ha chiamato i vigili

di Luca Amodio
09 Ago 2025 - 22:01
01:30 

Dopo ben tre "spaccate" nella sua tabaccheria di Modena, Paolo ha pensato di utilizzare il suo Suv come barriera per proteggersi dal ladro in scooter che ogni volta aveva mandato in mille pezzi la porta a vetri. Ma la macchina su quel marciapiede non ci poteva stare: Paolo aveva già avvisato i condòmini, che gli avevano dato l'ok, però poi qualcuno ha segnalato l'auto in divieto di sosta alla Polizia municipale. Che gli hanno fatto la multa.

