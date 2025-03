Ponte Morandi, l'ex a.d. di Autostrade per l'Italia Castellucci: "Responsabile ma non colpevole"

L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee nel processo per il crollo del ponte Morandi, in cui il 18 agosto del 2018 persero la vita 43 persone. L'ex numero uno di Aspi ha parlato per la prima volta in aula, esordendo così: "Mi sento tuttora responsabile ma non colpevole. Responsabile su quello che era la gestione del ponte e in quanto custodi del bene questa responsabilità me la sento". Castellucci è tra i 58 imputati nel processo per il tragico crollo del viadotto autostradale sul torrente Polcevera. In aula presenti anche i familiari delle vittime.