Ponte del 2 giugno al via

Il ponte del 2 giugno porta con sé il primo vero assaggio d'estate: turisti e vacanzieri pronti a godersi il sole e il caldo. Le previsioni annunciano temperature superiori anche ai 30°C e che spingono più di 20milioni di italiani a mettersi in viaggio. Un vacanziero su 2 opta per il mare, poi laghi e fiumi. Il 91% sceglierà di trascorrere il ponte in qualche località della penisola, e solo in pochi hanno scelto di andare all'estero. Partenze di massa in questo ore e bollino rosso per i rientri di lunedì.