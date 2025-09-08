Pompei è la città più amata delle domeniche gratis a settembre

Il sito archeologico batte la Reggia di Caserta e il Colosseodi Andrea Noci
Una folla di turisti a Pompei: 17670 ticket in un solo giorno, numeri che la incoronano come il sito culturale più visitato d’Italia nella domenica al museo. Subito dietro, la Reggia di Caserta: la sfarzosa villa progettata da Luigi Vanvitelli, col suo giardino reale. Terzo sul podio il Colosseo: 15 mila biglietti strappati dalla Reggia, 14mila quelli per l'anfiteatro romano più grande al mondo. In tanti hanno deciso di perdersi tra gli scavi che si affacciano sul Vesuvio, scegliendo di dedicare questa domenica di fine estate alla cultura.
Commenti (0)